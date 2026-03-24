Машины гниют во дворах: Почему 10% водителей в России не имеют ОСАГО
Евгений Васильев заявил НСН, что ДТП с участием водителя без ОСАГО чревато судом, тратой денег и времени.
В России примерно 7-10% водителей ездят без полиса ОСАГО, так как снизилось количество проверок, но штрафы по камерам призваны улучшить ситуацию, заявил НСН начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
Порядка трети автомобилей в России последние годы не имели полиса ОСАГО, следует из материалов Госавтоинспекции и Банка России. Так, по данным ГАИ, на 1 января 2025 года в РФ зарегистрировано 67,5 млн транспортных средств. С учетом данных Центробанка о количестве оформленных на все категории транспортных средств в 2024 году полисов ОСАГО (более 44,6 млн, из которых свыше 43,5 млн долгосрочные, остальные краткосрочные), почти 23 млн автомобилей не имели страховку, передает ТАСС. Васильев объяснил, почему эта методика подсчета не работает.
«Такое сравнение проводить неправильно. У нас обязанность покупать полис ОСАГО возложена не на все транспортные средства, а только на те, которые передвигаются по дорогам. Большое количество транспортных средств заброшено, стоят во дворах, не используются. У нас угнанные автомобили продолжают десять лет висеть на учете, но страховка на них не покупается. Есть случаи, когда права в семье есть только у мужчины, а он по каким-то причинам перестал пользоваться автомобилем. Страховка в таком случае тоже не покупается. Поэтому такое сравнение и оценка неправильные», - отметил он.
По его словам, количество водителей без ОСАГО составляет примерно 7-10%.
«Мы оцениваем, что количество незастрахованных варьируется от 7 до 10%. Мы это связываем с тем, что снизилось количество проверок полисов ОСАГО, включая регистрационные действия. Также снизилось число проверок, когда сотрудники останавливают транспортные средства. К сожалению, это приводит к тому, что водителям становится неудобно. Если потерпевший попал в ДТП, а у другого участника нет ОСАГО, он вынужден бегать по судам, это долго, дорого и не всегда приводит к результату. Надеемся, что проверки полисов по камерам приведут к тому, что люди не будут отказываться от полиса. Что касается регионов, наибольшее количество незастрахованных – это Северный Кавказ, в Москве уровень наименьший», - рассказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко объяснил НСН, как фиктивные ДТП влияют на цены ОСАГО.
