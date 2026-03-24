«Такое сравнение проводить неправильно. У нас обязанность покупать полис ОСАГО возложена не на все транспортные средства, а только на те, которые передвигаются по дорогам. Большое количество транспортных средств заброшено, стоят во дворах, не используются. У нас угнанные автомобили продолжают десять лет висеть на учете, но страховка на них не покупается. Есть случаи, когда права в семье есть только у мужчины, а он по каким-то причинам перестал пользоваться автомобилем. Страховка в таком случае тоже не покупается. Поэтому такое сравнение и оценка неправильные», - отметил он.

По его словам, количество водителей без ОСАГО составляет примерно 7-10%.

«Мы оцениваем, что количество незастрахованных варьируется от 7 до 10%. Мы это связываем с тем, что снизилось количество проверок полисов ОСАГО, включая регистрационные действия. Также снизилось число проверок, когда сотрудники останавливают транспортные средства. К сожалению, это приводит к тому, что водителям становится неудобно. Если потерпевший попал в ДТП, а у другого участника нет ОСАГО, он вынужден бегать по судам, это долго, дорого и не всегда приводит к результату. Надеемся, что проверки полисов по камерам приведут к тому, что люди не будут отказываться от полиса. Что касается регионов, наибольшее количество незастрахованных – это Северный Кавказ, в Москве уровень наименьший», - рассказал собеседник НСН.

