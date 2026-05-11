Воспитательная работа: В школах могут сделать «Уроки мужества»

По его словам, в случае положительного принятия решения они станут частью системной воспитательной работы с методической поддержкой и с обязательным учетом мнения защитников Отечества. Как ожидается, уроки будут проводиться с участием ветеранов.

Сенатор указал, что в прошлом году такие встречи стали ключевым элементом федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». При этом Министерство просвещения РФ обратило внимание на то, что патриотическое воспитание представляет собой «работу со смыслами», а не формальное выполнение плана.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что школьников не станут принуждать к посещению уроков патриотического воспитания, если их родители выступят против, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

