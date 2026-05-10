CENTCOM: США перенаправили более 60 судов с начала блокады Ормузского пролива
Американские военные с начала морской блокады Ирана перенаправили более 60 торговых судов, ещё четыре судна были подбиты. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
В заявлении командования говорится, что блокаду обеспечивают более 20 кораблей ВМС США. Силы CENTCOM перенаправили 61 коммерческое судно и вывели из строя четыре для соблюдения режима блокады.
Морская блокада Ирана была введена американскими военными 13 апреля. В CENTCOM заявили, что намерены блокировать все суда, направляющиеся в порты исламской республики, а также те, которые пытаются выйти из её территориальных вод.
Как полагают аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Иран способен выдерживать морскую блокаду со стороны Вашингтона минимум три-четыре месяца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
