CENTCOM: США перенаправили более 60 судов с начала блокады Ормузского пролива

В заявлении командования говорится, что блокаду обеспечивают более 20 кораблей ВМС США. Силы CENTCOM перенаправили 61 коммерческое судно и вывели из строя четыре для соблюдения режима блокады.

Морская блокада Ирана была введена американскими военными 13 апреля. В CENTCOM заявили, что намерены блокировать все суда, направляющиеся в порты исламской республики, а также те, которые пытаются выйти из её территориальных вод.

Как полагают аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Иран способен выдерживать морскую блокаду со стороны Вашингтона минимум три-четыре месяца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».