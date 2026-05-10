«Сочи» досрочно вылетел из РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» досрочно вылетел из Российской премьер-лиги.
Это стало окончательно ясно после матча 29-го тура между махачкалинским «Динамо» и грозненским «Ахматом», который завершился вничью со счётом 1:1. Гол у гостей на 38-й минуте забил Мохамед Аззи, у хозяев на 84-й минуте отличился Галымжан Кенжебек.
«Динамо» с 25 очками занимает 14-е место и продлило безвыигрышную серию до девяти матчей. «Сочи» с 21 очком остался на последней строчке турнирной таблицы и потерял даже теоретические шансы на сохранение места в РПЛ. Черноморская команда стала первой в сезоне, вылетевшей из высшего дивизиона.
«Ахмат» с 36 очками располагается на девятой позиции.
В заключительном, 30-м туре, который пройдёт 17 мая, «Динамо» примет московский «Спартак», а «Ахмат» на выезде сыграет с «Сочи».
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2024 году «Сочи» уже покидал РПЛ, но сумел вернуться в элиту по итогам следующего сезона.
