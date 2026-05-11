СМИ: Группа альпинистов застряла на вершине Эльбруса
Группа, в которой могут находиться до пяти альпинистов, застряла на вершине Эльбруса, сообщает Telegram-канал Mash.
Спасатели уже начали восхождение за ними на высоту 5100 метров, где сейчас метель, мороз и почти нулевая видимость. Альпинисты перестали выходить на связь вечером 10 мая. Группа начала восхождение от скалы Пастухова, после чего связь с людьми пропала. На горе в настоящее время около 3 градуса ниже ноля, ветер и сильный снег мешают поискам. Точное число пропавших пока неизвестно: в связке могли быть от двух до пяти человек.
10 мая днём с западной вершины Эльбруса уже эвакуировали туриста из Подмосковья с травмой ноги.
Ранее в горах Бурятии на туристов сошла лавина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
