Мэр Анапы объяснила запах газа работами на базе у Новороссийска
Жителям Анапы рассказали о причинах запаха газа в городе.
Как заявила в Telegram глава города Светлана Маслова, его источником является не газ, а проведение работ на базе в Южной Озереевке в районе Новороссийска. При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доносится до Анапы и пропадает при смене направления ветра.
Мэр указала, что явление не является угрозой. Кроме того, Роспотребнадзор ведет контроль за состоянием воздуха: если замеры зафиксируют превышение норм, ведомство уведомит власти и жителей с целью принятия необходимых мер.
Маслова отметила, что при появлении стойкого запаха газа в помещении необходимо немедленно звонить 112 или 04, не включать электричество и электроприборы, открыть окна и ждать специалистов.
Ранее более 200 измазанных в нефтепродуктах птиц погибли в Анапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
