Ушаков: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять американского лидера Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву, заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков.

Песков выразил уверенность в усилении дипломатической активности по Украине

По его словам, это может произойти достаточно скоро. «Мы продолжим с ними диалог», — указал политик.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский обозлился на Вашингтон из-за поддержки лидера США Дональда Трампа условий России по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Юрий УшаковСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры