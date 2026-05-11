Ушаков: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву
11 мая 202600:34
Денис Постольский
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять американского лидера Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву, заявил журналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, это может произойти достаточно скоро. «Мы продолжим с ними диалог», — указал политик.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский обозлился на Вашингтон из-за поддержки лидера США Дональда Трампа условий России по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
