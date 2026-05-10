Гладков: 4 мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область

По словам Гладкова, 17-летний юноша получил баротравму при атаке дрона в селе Варваровка Белгородского округа, он госпитализирован. В Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона в селе Новая Таволжанка. Ещё один местный житель получил баротравму в городе Шебекино в результате детонации дрона в воздухе.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка при атаке БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан».

С 9 по 11 мая между Россией и Украиной действует трёхдневное перемирие в честь Дня Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».