Гладков: 4 мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область
Четыре мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, 17-летний юноша получил баротравму при атаке дрона в селе Варваровка Белгородского округа, он госпитализирован. В Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона в селе Новая Таволжанка. Ещё один местный житель получил баротравму в городе Шебекино в результате детонации дрона в воздухе.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка при атаке БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан».
С 9 по 11 мая между Россией и Украиной действует трёхдневное перемирие в честь Дня Победы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Гладков: 4 мирных жителя пострадали при атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область
- Министр обороны Латвии подал в отставку после инцидента с украинскими БПЛА
- ИКИ РАН: Мощная вспышка произошла на Солнце
- Норвежский мальчик нашёл меч викингов во время школьной экскурсии
- Трамп: США рано или поздно заберут иранский обогащенный уран
- Дмитриев: Британия не переживет даже одного года под управлением Стармера
- СМИ: Geely и Changan ушли в убыток больше чем на 15 млрд рублей
- «Зенит» обыграл «Сочи» и вышел на первое место в РПЛ
- «Отец», «Ангелы», «Литвяк»: Сколько собирают военные драмы в майские праздники
- Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей