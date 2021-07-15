Крым вновь обновил суточный антирекорд по коронавирусу
Второй день подряд Крым обновляет суточный антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом. За 14 июля выявлен новый 381случай, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее максимум был зафиксирован 13 июля – новых 375 случаев.
По словам Аксенова, за минувшие сутки было обследовано 6277 человек, из всех заболевших 301 случай был выявлен при непосредственном обращении за медицинской помощью, 77 0- среди контактных граждан, три случая были привезены из других стран.
Ранее ученый-генетик Павел Волчков заявил, что количество зараженных коронавирусом в России начнет снижаться после середины июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- Крым вновь обновил суточный антирекорд по коронавирусу
- Пилоты попросили премьер-министра разрешить иностранные вакцины
- Верховная Рада отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку
- Макгрегора выписали из больницы
- Путин: Изменение Конституции РФ стало достойным ответом на новые вызовы
- Санкт-Петербург побил восьмой температурный рекорд с начала лета
- В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации
- На Украине при транспортировке испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer
- В Госдуму внесли проект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев
- МИД уведомил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru