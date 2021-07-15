Крым вновь обновил суточный антирекорд по коронавирусу

Второй день подряд Крым обновляет суточный антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом. За 14 июля выявлен новый 381случай, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее максимум был зафиксирован 13 июля – новых 375 случаев.

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По словам Аксенова, за минувшие сутки было обследовано 6277 человек, из всех заболевших 301 случай был выявлен при непосредственном обращении за медицинской помощью, 77 0- среди контактных граждан, три случая были привезены из других стран.

Ранее ученый-генетик Павел Волчков заявил, что количество зараженных коронавирусом в России начнет снижаться после середины июля.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусКрым
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