Крым вновь обновил суточный антирекорд по коронавирусу

По словам Аксенова, за минувшие сутки было обследовано 6277 человек, из всех заболевших 301 случай был выявлен при непосредственном обращении за медицинской помощью, 77 0- среди контактных граждан, три случая были привезены из других стран.

Ранее ученый-генетик Павел Волчков заявил, что количество зараженных коронавирусом в России начнет снижаться после середины июля.

