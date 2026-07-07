Госдума намерена ограничить максимальную стоимость ремонта по ОСАГО 400 тысячами рублей, пишут «Известия». По данным издания, изменения могут утвердить до конца года. Причиной стали случаи, когда автоюристы через суд взыскивают со страховщиков компенсацию больше этого лимита — суммы выплат могут превышать его вдвое. Ольшанский подчеркнул, что лимит по ОСАГО не повлияет на цену полиса.

«Они никогда не пойдут на снижение. Только изыскивают способы, чтобы поднять цену полиса. Сейчас, когда в Госдуме в порядке дискуссии подняли вопрос о том, что нужно повысить сумму, сказали: "Хорошо. А где деньги взять?". Только за счет повышения стоимости полиса. Это вечный заколдованный круг. Я считаю, что ОСАГО – узаконенный грабеж. Почему страхование жизни и имущества добровольное, а что касается автомобилей – давайте сделаем обязательным? Я против этого», - сказал он.

При этом собеседник отметил, что новые правила необязательно приведут к тому, что автовладелец в случае ДТП будет оплачивать ремонт из своего кармана.