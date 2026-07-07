Заколдованный круг: Как ограничение стоимости ремонта по ОСАГО повлияет на цену полиса
Ограничение максимальных выплат по ОСАГО не приведет к тому, что автовладелец будет платить за ремонт из своего кармана, сказал НСН Леонид Ольшанский.
Даже в случае ограничения размера выплат по ОСАГО не стоит ждать снижения цен на страховой полис, заявил в беседе с НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Госдума намерена ограничить максимальную стоимость ремонта по ОСАГО 400 тысячами рублей, пишут «Известия». По данным издания, изменения могут утвердить до конца года. Причиной стали случаи, когда автоюристы через суд взыскивают со страховщиков компенсацию больше этого лимита — суммы выплат могут превышать его вдвое. Ольшанский подчеркнул, что лимит по ОСАГО не повлияет на цену полиса.
«Они никогда не пойдут на снижение. Только изыскивают способы, чтобы поднять цену полиса. Сейчас, когда в Госдуме в порядке дискуссии подняли вопрос о том, что нужно повысить сумму, сказали: "Хорошо. А где деньги взять?". Только за счет повышения стоимости полиса. Это вечный заколдованный круг. Я считаю, что ОСАГО – узаконенный грабеж. Почему страхование жизни и имущества добровольное, а что касается автомобилей – давайте сделаем обязательным? Я против этого», - сказал он.
При этом собеседник отметил, что новые правила необязательно приведут к тому, что автовладелец в случае ДТП будет оплачивать ремонт из своего кармана.
«Средняя стоимость выплат по ОСАГО у нас небольшая – 100-120 тысяч рублей. В основном удары небольшие, когда фару разбили, дверь или бампер. Таких ДТП, что машина всмятку, очень мало. В случае аварии владелец отдает автомобиль на экспертизу. Если, допустим, экспертиза утверждает, что на ремонт потребуется миллион рублей - 400 тысяч ему дает страховая компания. Можно сначала отремонтировать автомобиль, а потом взыскать сумму по суду с виновника ДТП, а можно сначала взыскать на основании заключения экспертизы», - объяснил он.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН допустил, что в страховых выплатах по ОСАГО правильнее было бы ориентироваться на рыночную стоимость автозапчастей, также закладывая в сумму 10-15% на сопутствующий ущерб.
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