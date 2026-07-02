«Вызывает дискомфорт»: Как изменятся выплаты и стоимость полисов ОСАГО после новых расчетов
Ожидается, что выплаты по ОСАГО вырастут на 8-9%, однако и средняя цена страхового полиса будет увеличиваться, заявил НСН Евгений Васильев.
Россияне часто жалуются на несоответствие данных в каталоге средних цен на запчасти, исходя из которых формируются выплаты по «автогражданке», и фактической стоимости ремонта, нововведения должны снизить уровень недовольства автовладельцев, однако это приведет к увеличению стоимости страхового полиса, объяснил НСН начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.
Банк России анонсировал изменение методики расчета расходов на ремонт по ОСАГО с 11 июля этого года, говорится в пресс-релизе организации. Теперь при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены на аналоги, если они дешевле оригинала на 70%, а также средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Как отметил Васильев, это приведет к увеличению размера выплат по полисам, однако стоимость страхового продукта для клиентов также вырастет.
«Эти изменения направлены на то, чтобы уменьшить количество запчастей, которые попадают в справочник РСА (официальный каталог средних цен на запчасти — прим. НСН) и являются не совсем качественными. В соответствии с Единой методикой расчета ущерба ОСАГО, при составлении этих справочников учитываются неоригинальные запчасти. И это основная причина, почему цены в справочниках отличаются от цен на оригинальные запчасти — то, что зачастую вызывает дискомфорт. Мы ожидаем, что изменения приведут к росту средней выплаты примерно на 8-9%. И посмотрим, как это будет воспринято, насколько сократится количество жалоб и так далее. Но любой рост средней выплаты должен, по нашему мнению, привести к росту средней премии. Мы еще его не зафиксировали, но ожидаем, что в ближайшее время этот рост должен произойти», — рассказал он.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с НСН отметил, что нововведение всегда будет приводить к более выгодным для автовладельцев условиям. Он призвал ориентироваться на рыночную стоимость автозапчастей и закладывать в сумму 10-15% на сопутствующий ущерб.
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