Монеточка заочно получила год колонии за нарушение иноагентского закона

Мировой суд признал певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) виновной в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает RT.

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В ведомстве указали, что Гырдымову дважды привлекли к административной ответственности за публикацию материалов в соцсетях без положенной по закону маркировки. Несмотря на это, она продолжила продолжила игнорировать данное требование.

Суд заочно назначил Гырдымовой наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запретили в течение трёх лет заниматься администрированием сайтов.

Ранее суд заочно назначил историку Тамаре Эйдельман (признана в РФ иноагентом) восемь лет колонии по делу об оправдании нацизма и распространении фейков о ВС России, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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