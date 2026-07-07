Монеточка заочно получила год колонии за нарушение иноагентского закона

В ведомстве указали, что Гырдымову дважды привлекли к административной ответственности за публикацию материалов в соцсетях без положенной по закону маркировки. Несмотря на это, она продолжила продолжила игнорировать данное требование.

Суд заочно назначил Гырдымовой наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запретили в течение трёх лет заниматься администрированием сайтов.

Ранее суд заочно назначил историку Тамаре Эйдельман (признана в РФ иноагентом) восемь лет колонии по делу об оправдании нацизма и распространении фейков о ВС России, сообщает 360.ru.

