Пригожин выступил против свободного обучения ИИ на авторских материалах

Он привёл в примёр чужое жильё, которым человек не может пользоваться бесплатно. Также Пригожин поинтересовался, почему пользоваться авторскими материалами бесплатно людям нельзя, а роботам можно.

Комментируя законопроект, который позволяет авторам контента ограничивать использование их работ для совершенствования нейросетей, он указал, что подобные вопросы следует обсуждать с представителями отрасли.

«Пригласили бы всех участников рынка, специалистов, которые бы точно дали профессиональную оценку и высказали свои пожелания... чтобы у законодателей было понимание того, как сделать удобно для всех», — заключил продюсер.

Ранее британские музыканты выпустили немой альбом в знак протеста против разрешения использовать авторские произведения для обучения ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

