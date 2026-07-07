Пригожин выступил против свободного обучения ИИ на авторских материалах
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что против обучения искусственного интеллекта (ИИ) без резрешения правообладателей. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он привёл в примёр чужое жильё, которым человек не может пользоваться бесплатно. Также Пригожин поинтересовался, почему пользоваться авторскими материалами бесплатно людям нельзя, а роботам можно.
Комментируя законопроект, который позволяет авторам контента ограничивать использование их работ для совершенствования нейросетей, он указал, что подобные вопросы следует обсуждать с представителями отрасли.
«Пригласили бы всех участников рынка, специалистов, которые бы точно дали профессиональную оценку и высказали свои пожелания... чтобы у законодателей было понимание того, как сделать удобно для всех», — заключил продюсер.
Ранее британские музыканты выпустили немой альбом в знак протеста против разрешения использовать авторские произведения для обучения ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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