Певец Шура заявил, что мечтает о фите с Akmal'
7 июля 202616:05
Олег Цуриков
Валерия Мышина
Akmal' и «Моя Мишель» – те единицы, кого сегодня можно назвать запоминающимися и уникальными артистами, заявил НСН Шура.
Сейчас пробиться в шоу-бизнес намного сложнее, чем было в 90-е годы, потому что сегодня артист должен запасть людям в сердце, а таких исполнителей крайне мало, рассказал певец Шура (Александр Медведев) спецкору НСН.
«Сейчас артистам даже сложнее, чем было мне в 90‑е. Тогда нас было всего пятеро: я, "На‑На", "Блестящие", "Линда", "Иванушки". Сейчас все думают, что пробиться легче. Это не так! Ничего не легче. Сейчас надо записать хит не на четыре дня, не для коротких видео в соцсетях, а нужно остаться в сердцах слушателей, в мыслях. Тогда ты будешь идти дальше. Сейчас мало таких артистов, но они есть! Это Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов), "Моя Мишель", например. Вот это серьёзно, это надолго. Я был на их концертах — у них искренне и честно. Это всё было вживую. Я бы очень хотел дуэт с Akmal’, но дуэты — это так тягостно. Это мне к нему нужно будет приезжать, потом он ко мне должен приехать. А так я Akmal’ очень люблю, мы с ним уже подружились», — рассказал артист на «Новое Радио Open Air».
Напомним, что в 2025 году певец Шура стал одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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