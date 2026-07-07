Увеличение числа россиян, спокойно относящихся к отсутствию секса, связано с постоянным «сидением в телефоне» и больше касается молодежи, заявила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

По данным опроса ВЦИОМ, 45% россиян признались, что легко обойдутся без секса. Полное отсутствие секса уже не является трагедией, а количество любителей большого количества секса стало меньше, отмечают авторы исследования. По словам Варры, это связано с тем, что живое общение уже не модно у молодежи.