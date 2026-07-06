«Попал на миллионы»: Сколько заплатит владелец «Приоры» за ДТП с Lamborghini
Владельцу разбитого в ДТП Lamborghini Revuelto придется долго ждать восстановления своего автомобиля из-за проблем с запчастями, сказал НСН Игорь Моржаретто.
Виновнику ДТП с Lamborghini Revuelto придется возместить владельцу суперкара все, что не покроют ОСАГО и КАСКО, речь может идти о миллионах рублей. Об этом НСН заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
В Москве на МКАД Lada Priora врезалась в Lamborghini Revuelto, сообщила «Радиоточка НСН». Стоимость итальянского гибридного суперкара стартует от 65 миллионов рублей. Отмечается, что водитель Lada Priora уже выставил свой разбитый автомобиль на продажу за 100 тысяч рублей. Моржаретто пояснил, что владелец отечественного автомобиля, ставший виновником аварии, должен будет заплатить за ремонт сумму, которую не покроют ОСАГО и КАСКО.
«До 400 тысяч рублей можно будет оплатить по полису ОСАГО, но ремонт Lamborghini может обойтись в миллионы. Пострадавший может обратиться в суд с требованием оплатить ремонт, скорее всего, он это сделает. Во сколько обойдется ремонт, не знаю, но, видимо, человеку придется брать кредиты, чтобы расплатиться. Если у хозяина иномарки есть полис КАСКО, то, возможно, что-то будет компенсировано дополнительно, но с виновника аварии все равно по закону должны востребовать недостающую сумму. Подобные ситуации в Москве случались, например, ДТП с участием Bentley. Могу только посоветовать осторожнее вести себя за рулем», — сказал Моржаретто.
По мнению собеседнику НСН, владельцу Lamborghini придется долго ждать восстановления автомобиля.
«Конечно, ремонт суперкара может затянуться, потому что машина штучная, ремонт сложный, поставка запчастей из Италии идет кривым путем. Все это будет долго и дорого. В любом случае для начала должна произойти оценка ущерба», — подытожил он.
Ранее известный ростовский блогер и каскадер Евгений Чеботарев попал в ДТП на своем суперкаре McLaren стоимостью около 30 миллионов рублей.
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