«До 400 тысяч рублей можно будет оплатить по полису ОСАГО, но ремонт Lamborghini может обойтись в миллионы. Пострадавший может обратиться в суд с требованием оплатить ремонт, скорее всего, он это сделает. Во сколько обойдется ремонт, не знаю, но, видимо, человеку придется брать кредиты, чтобы расплатиться. Если у хозяина иномарки есть полис КАСКО, то, возможно, что-то будет компенсировано дополнительно, но с виновника аварии все равно по закону должны востребовать недостающую сумму. Подобные ситуации в Москве случались, например, ДТП с участием Bentley. Могу только посоветовать осторожнее вести себя за рулем», — сказал Моржаретто.

По мнению собеседнику НСН, владельцу Lamborghini придется долго ждать восстановления автомобиля.

«Конечно, ремонт суперкара может затянуться, потому что машина штучная, ремонт сложный, поставка запчастей из Италии идет кривым путем. Все это будет долго и дорого. В любом случае для начала должна произойти оценка ущерба», — подытожил он.

Ранее известный ростовский блогер и каскадер Евгений Чеботарев попал в ДТП на своем суперкаре McLaren стоимостью около 30 миллионов рублей.

