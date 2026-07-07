Трамп пообещал Эрдогану отменить санкции против Турции
США намерены отменить односторонние санкции, введённые в отношении Турции. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Как пишет RT, рестрикции против Анкары были введены в 2020 году из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
«Могу сказать, что мы отменим санкции», - сказал глава Белого дома на двусторонней встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Трамп заявил, что США могут восстановить санкции против российской нефти, всё будет зависеть от динамики мировых цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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