Новак поручил не допускать сбоев в поставках топлива
Профильные ведомства, власти регионов и отраслевые компании должнеы ежедневно миниторить ситуацию с топливом. Как сообщает РИА Новости, такое поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак.
На совещании по ситуации на топливном рынке он указал, что также необходимо обеспечивать координацию действий всех участников рынка.
«И оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива», - говорится в сообщении.
Ранее Новак заявил, что нефтяным компаниям необходимо увеличить поставки топлива в регионы, где возникли сложности, сообщает 360.ru.
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