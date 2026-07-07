Новак поручил не допускать сбоев в поставках топлива

На совещании по ситуации на топливном рынке он указал, что также необходимо обеспечивать координацию действий всех участников рынка.

«И оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные, меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива», - говорится в сообщении.

Ранее Новак заявил, что нефтяным компаниям необходимо увеличить поставки топлива в регионы, где возникли сложности, сообщает 360.ru.

