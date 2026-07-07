Минцифры: Введение платы за иностранный интернет-трафик не рассматривается

В ходе пленарного заседания в Госдуме депутат Олег Смолин поинтересовался, как в случае введения платы сохранить долю доступа к просветительскому контенту, часть которого находится в зарубежном сегменте интернета.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», - ответил Лебедев.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти планировали ввести доплату за потребление международного трафика свыше 15 Гб в месяц с 1 мая или с 1 июня, однако позже перенесли принятие решения вопроса «ближе к осени», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».