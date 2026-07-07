В МИД Словакии опровергли сообщения о приостановке выдачи вид россиянам

Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз россиянам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в министерстве иностранных дел республики.

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О временной приостановке выдачи шенгенских виз российским туристам ранее рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В словацком ведомстве пояснили, что речь идёт об изменении распределения сроков на подачу заявлений.

«В связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу», - говорится в сообщении.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил, что Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу россиянам туристических виз, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШенгенРоссиянеВизыСловакия

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