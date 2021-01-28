В США могут запретить продавать IQOS

Комиссия по международной торговле (ITC) США приступила к рассмотрению спора о нарушении запатентованной технологии нагревания табака при разработке системы IQOS. Претензии предъявила Reynolds American (дочернее подразделение British American Tobacco, BAT) к компании Philip Morris International (PMI), сообщает Bloomberg.

По данным издания, если факт нарушения будет установлен, то импорт IQOS в США запретят. Решение может вступить в силу в ноябре.

Отмечается, что ответчиком в рамках судебного спора выступает также Altria Group, которая занимается распространением системы нагревания табака IQOS в стране.

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Reynolds утверждает, что PMI воспользовалась технологией нагревания табака, которую ранее запатентовали специалисты Reynolds при разработке устройств для вейпинга Vuse Vibe и Vuse Solo. При этом единственными устройством, где табак не сжигается, а нагревается до необходимого состояния, получившими лицензию на продажу от Федерального агентства по регулированию пищевых продуктов и лекарств (FDA) США, стали именно IQOS.

Между тем, в России с 28 января россияне не смогут приобретать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет, сообщает Ura.ru. Сегодня вступили в силу соответствующие поправки в закон, принятые летом прошлого года.

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ФОТО: pixabay.com
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