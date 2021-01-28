В США могут запретить продавать IQOS

Комиссия по международной торговле (ITC) США приступила к рассмотрению спора о нарушении запатентованной технологии нагревания табака при разработке системы IQOS. Претензии предъявила Reynolds American (дочернее подразделение British American Tobacco, BAT) к компании Philip Morris International (PMI), сообщает Bloomberg.

По данным издания, если факт нарушения будет установлен, то импорт IQOS в США запретят. Решение может вступить в силу в ноябре.

Отмечается, что ответчиком в рамках судебного спора выступает также Altria Group, которая занимается распространением системы нагревания табака IQOS в стране.