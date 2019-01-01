Социолог назвал причину избыточного потребления
В федеральном научно-исследовательском центре института социологии РАН пояснили, кому необходимы 80 тысяч для нормальной жизни, а кто и с 25 тысячами будет богачом.
Россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи. По данным опроса холдинга «Ромир», 51% респондентов заявили, что для этого понадобится доход в 60–120 тыс. рублей в месяц, каждая четвертая семья готова «нормально» прожить при бюджете в 45–60 тыс. рублей, 11% заявили о необходимости более 120 тыс. рублей. Уточним, что участникам эксперимента был задан вопрос, сколько денег для «нормальной жизни» нужно семье из трех человек в их населенном пункте. Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 тыс. рублей, что всего на 2,1 тыс. рублей или 3% больше, чем годом ранее.
Ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов заявил НСН, что необходимый минимум зависит от места проживания. Так, горожанам требуется больше денег, нежели жителям сельской местности.
«70-80 тысяч - это минимум, который необходим. На одного человека получается порядка 25 тысяч, и они нужны, чтобы нормально передвигаться, общаться в обществе. Пенсионерам может понадобиться чуть меньшая сумма, работающим – чуть большая. Но вопрос в том, что такие возможности имеет меньшая часть семей. Думаю, что речь идет только о трети россиян, проживающих в селе, и около половины - горожан»,- отметил эксперт.
По словам Бызова в небольших городах, а также в деревнях и селах речь идет о доходе в 25 тысяч рублей на всю семью. Правда, и траты там меньше. Можно существенно сэкономить на передвижении, на продуктах питания. И потому месячный доход в 40 тысяч рублей считается более чем достойным.
«Отчасти жизнь в больших городах стимулирует к избыточному потреблению. Это связано с большим количеством предложения: информационных технологий, автомобилей и так далее», - уточнил социолог Леонтий Бызов.
К слову, по данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (78%) готовы работать без финансовой необходимости. При этом большинство участников опроса (68%) уверены, что их зарплата не зависит от качества работы.
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