Социолог назвал причину избыточного потребления

Россияне назвали необходимый доход для «нормальной жизни» семьи. По данным опроса холдинга «Ромир», 51% респондентов заявили, что для этого понадобится доход в 60–120 тыс. рублей в месяц, каждая четвертая семья готова «нормально» прожить при бюджете в 45–60 тыс. рублей, 11% заявили о необходимости более 120 тыс. рублей. Уточним, что участникам эксперимента был задан вопрос, сколько денег для «нормальной жизни» нужно семье из трех человек в их населенном пункте. Таким образом, средняя российская семья претендует на ежемесячный доход в 78 тыс. рублей, что всего на 2,1 тыс. рублей или 3% больше, чем годом ранее.

Ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов заявил НСН, что необходимый минимум зависит от места проживания. Так, горожанам требуется больше денег, нежели жителям сельской местности.

«70-80 тысяч - это минимум, который необходим. На одного человека получается порядка 25 тысяч, и они нужны, чтобы нормально передвигаться, общаться в обществе. Пенсионерам может понадобиться чуть меньшая сумма, работающим – чуть большая. Но вопрос в том, что такие возможности имеет меньшая часть семей. Думаю, что речь идет только о трети россиян, проживающих в селе, и около половины - горожан»,- отметил эксперт.