Основатель ОМС раскритиковал новые правила лечения россиян

Более того, в вопросах диспансеризации главное доводить лечение до конца, напомнил эксперт. Что при нехватке специалистов крайне трудно. И, наконец, а кто будет платить за лекарственные препараты для хворых граждан?

«Поскольку я занимался этим вопросом, и по первому образованию врач, напомню, что самое главное в диспансеризации — не столько выявить заболевание, сколько пролечить в дальнейшем. Самое главное, один или два раза в году наблюдаться у врача, но ещё один важный момент — оказание непосредственно лечебной помощи. Четвёртое, сразу возникает вопрос обеспечения лекарствами — оно должно быть платное, бесплатное?», — задался вопросом собеседник НСН.

Добавим, согласно новым правилам оказания медицинской помощи, страховые компании будут работать и с жалобами граждан. Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители назначат экспертизу полученного лечения.

Ранее в эфире НСН экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы стимулировать заботу граждан России о своем здоровье.

