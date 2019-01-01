Основатель ОМС раскритиковал новые правила лечения россиян
Профессор Владимир Гришин заявил НСН, что усиление профилактической работы страны станет тяжким бременем для медиков.
Минздрав РФ выпустил приказ о новых правилах обязательного медицинского страхования, которые усилят профилактическую работу поликлиник. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр среди россиян, чтобы определить для каждого гражданина его группу здоровья. Те, у кого обнаружат хронические недуги, будут поставлены на диспансерное наблюдение. Таким гражданам придётся посещать врача несколько раз в год, напоминать о визите им будут медработники, а также страховые представители в компании, выдавшей полис ОМС.
Решение Минздрава верное, однако, оно вскрывает ряд проблем в области здравоохранения, заметил в эфире НСН основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. И большая часть нагрузки, по его словам, ляжет на плечи поликлиник, в которых зачастую не хватает специалистов, чтобы оказать помощь в должном качестве всем страждущим.
«Первичная медико-санитарная помощь у нас, к сожалению, развивается не совсем теми темпами, которые необходимы»
«Здесь нагрузка ляжет в первую очередь на поликлиники. А во вторую уже на страховые компании. Потому что, прежде всего, нужно организовать массовый поток пациентов в поликлиники. Второе, должно быть наличие специалистов. Поэтому, сама задача грандиозна. Она даёт большое напряжение во всех звеньях, но всё-таки самое главное, это нагрузка, которая выпадет на поликлиническое звено. Первичная медико-санитарная помощь у нас, к сожалению, развивается не совсем теми темпами, которые необходимы. Первичный контакт врача и пациента — это как раз тот базис для реализации национальных проектов. Это огромная нагрузка на поликлиники, а страховые компании, фонды территориального страхования — они будут всего лишь оплачивать данную помощь. Больше риск, что не хватит потенциала на всех. В огромном потоке пациентов может не получиться слаженной работы», — высказал опасения Гришин.
Более того, в вопросах диспансеризации главное доводить лечение до конца, напомнил эксперт. Что при нехватке специалистов крайне трудно. И, наконец, а кто будет платить за лекарственные препараты для хворых граждан?
«Поскольку я занимался этим вопросом, и по первому образованию врач, напомню, что самое главное в диспансеризации — не столько выявить заболевание, сколько пролечить в дальнейшем. Самое главное, один или два раза в году наблюдаться у врача, но ещё один важный момент — оказание непосредственно лечебной помощи. Четвёртое, сразу возникает вопрос обеспечения лекарствами — оно должно быть платное, бесплатное?», — задался вопросом собеседник НСН.
Добавим, согласно новым правилам оказания медицинской помощи, страховые компании будут работать и с жалобами граждан. Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители назначат экспертизу полученного лечения.
Ранее в эфире НСН экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, какие сложности предстоит преодолеть, чтобы стимулировать заботу граждан России о своем здоровье.
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