Эколог: Кадыров справедливо «разнес» Рослесхоз за оценку лесных хозяйств Чечни

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Рослесхоз за включение республики в двадцатку наихудших регионов по эффективности ведения лесного хозяйства. Он назвал формулу Рослесхоза, по которой составляли рейтинг, безалаберной и бездарной. Руководителя ведомства Ивана Сотникова Кадыров обвинил в том, что тот даже не удосуживается посетить регионы. Расулмухамедов тоже обратил внимание на непрозрачность критериев оценки рейтинга.

«Параметры рейтинга должны быть более открытыми и прозрачными. Есть ощущение, что все регионы сравниваются по одинаковым параметрам вне зависимости от природных условий и особенностей региона. У нас нет информации, что в Чечне сильно что-то горит, но и объем лесовосстановительных работ там небольшой. На Кавказе большая часть лесов – особо охраняемые, поэтому считаем, что рейтинг должен быть зонированым. Мы готовили письмо в Рослесхоз, чтобы понять, как выстраивается рейтинг. Сейчас возникнет диссонанс. Жители Чечни начнут высказываться однозначно против результатов и на ровном месте получится непонятная история между федеральным центром и республикой», - сказал Расулмухамедов.