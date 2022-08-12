Эколог: Кадыров справедливо «разнес» Рослесхоз за оценку лесных хозяйств Чечни

Рейтинг эффективности ведения лесного хозяйства должен быть более открытым и прозрачным, сказал НСН зампред Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. 

Рослесхоз несправедливо внес Чечню в список наихудших регионов по эффективности ведения лесного хозяйства, так как параметры оценки не прозрачны, заявил первый зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Рослесхоз за включение республики в двадцатку наихудших регионов по эффективности ведения лесного хозяйства. Он назвал формулу Рослесхоза, по которой составляли рейтинг, безалаберной и бездарной. Руководителя ведомства Ивана Сотникова Кадыров обвинил в том, что тот даже не удосуживается посетить регионы. Расулмухамедов тоже обратил внимание на непрозрачность критериев оценки рейтинга.

«Параметры рейтинга должны быть более открытыми и прозрачными. Есть ощущение, что все регионы сравниваются по одинаковым параметрам вне зависимости от природных условий и особенностей региона. У нас нет информации, что в Чечне сильно что-то горит, но и объем лесовосстановительных работ там небольшой. На Кавказе большая часть лесов – особо охраняемые, поэтому считаем, что рейтинг должен быть зонированым. Мы готовили письмо в Рослесхоз, чтобы понять, как выстраивается рейтинг. Сейчас возникнет диссонанс. Жители Чечни начнут высказываться однозначно против результатов и на ровном месте получится непонятная история между федеральным центром и республикой», - сказал Расулмухамедов.

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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что если этот рейтинг оценивает деятельность чиновников, то общественники не будут вмешиваться в эту историю.

«Если чисто чиновничий рейтинг, оценивающий эффективность конкретного министра, то здесь мы вмешиваться не будем. Это другая история», - резюмировал он.

Ранее в Greenpeace объяснили причину лесных пожаров в России. В частности, не хватает инспекторов, которые следили бы за порядком в лесах.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ЛесРамзан КадыровРоссия
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