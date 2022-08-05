В Коми загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО нацпарк «Югыд ва»
В республике Коми на территории нацпарка «Югыд ва», входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» горит лес. Огонь охватил 50 гектаров, говорится на официальном сайте «Авиалесохраны».
Помощь в тушении пожара оказывают представители «Гринпис России». В пресс-службе организации сообщили, что пожар мог возникнуть 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, причиной, по мнению «Гринпис», стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка.
Национальный парк «Югыд ва» создан в 1994 году. Он считается самым большим нацпарком России. В его границах сохранилась девственная тайга, единственная в Североевропейском регионе.
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