В Коми загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО нацпарк «Югыд ва»

В республике Коми на территории нацпарка «Югыд ва», входящего в объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми» горит лес. Огонь охватил 50 гектаров, говорится на официальном сайте «Авиалесохраны».

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Помощь в тушении пожара оказывают представители «Гринпис России». В пресс-службе организации сообщили, что пожар мог возникнуть 29 июля на берегу одного из озер в районе реки Большой Паток, причиной, по мнению «Гринпис», стал непотушенный костер, оставленный посетителями парка.

Национальный парк «Югыд ва» создан в 1994 году. Он считается самым большим нацпарком России. В его границах сохранилась девственная тайга, единственная в Североевропейском регионе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыКоми
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