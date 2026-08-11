Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду официально женился на своей давней возлюбленной Джорджине Родригес. О радостном событии 41-летний футболист сообщил на своей странице в социальных сетях, опубликовав снимок с обручальными кольцами на безымянных пальцах.
По данным издания The Sun, торжественная церемония прошла 8 августа в городе Фуншал на острове Мадейра, а среди гостей были замечены звезды мирового футбола и шоу-бизнеса. Пара вместе с 2016 года: за это время у них родились две дочери, а еще один мальчик трагически погиб при рождении.
Всего у легендарного спортсмена пятеро детей, при этом старшие появились на свет от суррогатных матерей. 32-летняя Родригес теперь стала законной супругой лучшего бомбардира в истории футбола, который помимо множества клубных трофеев удерживает абсолютные рекорды по числу голов за национальные сборные, на чемпионатах Европы и в Лиге чемпионов.
Ровно год назад, 11 августа 2025 года, Родригес объявила о помолвке с Криштиану Роналду, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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