Джорджина Родригес объявила о помолвке с Криштиану Роналду

Пара вместе с 2016 года и воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, а также двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

В июле 2024 года Роналду во время экскурсии по своему домашнему спортзалу впервые публично назвал Родригес своей женой, передает «Радиоточка НСН».

