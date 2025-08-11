Джорджина Родригес объявила о помолвке с Криштиану Роналду
Девушка форварда саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес сообщила, что они помолвлены.
В соцсетях она опубликовала фото руки с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, отметив Роналду и подписав: «Да, я хочу. В этой и во всех моих жизнях».
Пара вместе с 2016 года и воспитывает пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, а также двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.
В июле 2024 года Роналду во время экскурсии по своему домашнему спортзалу впервые публично назвал Родригес своей женой, передает «Радиоточка НСН».
