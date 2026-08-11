В Дании скульптуру Путина испортили спустя несколько часов после установки
Скульптура президента России Владимира Путина, установленная в парке датского города Орхус, была испорчена неизвестными всего через несколько часов после монтажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TV2.
Бюст появился в городе в рамках необычной рекламной акции местной радиостанции Radio4, которая решила таким образом прорекламировать свой подкаст о влиятельных людях. Помимо российского лидера, станция заказала почти двухметровые скульптуры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы датского правительства Метте Фредериксен, миллиардера Илона Маска и телезвезды Ким Кардашьян.
Однако экспозиция просуществовала недолго. Представители радиостанции рассказали, что спустя всего шесть часов голову скульптуры Путина спилили и похитили.
В настоящее время Radio4 ведет работу по поиску пропавшей детали монумента. В своем пресс-релизе радиостанция обратилась к слушателям с просьбой поделиться любой информацией, которая поможет выяснить местоположение украденной головы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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