В Дании скульптуру Путина испортили спустя несколько часов после установки

Скульптура президента России Владимира Путина, установленная в парке датского города Орхус, была испорчена неизвестными всего через несколько часов после монтажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TV2.

Бюст появился в городе в рамках необычной рекламной акции местной радиостанции Radio4, которая решила таким образом прорекламировать свой подкаст о влиятельных людях. Помимо российского лидера, станция заказала почти двухметровые скульптуры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы датского правительства Метте Фредериксен, миллиардера Илона Маска и телезвезды Ким Кардашьян.

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Однако экспозиция просуществовала недолго. Представители радиостанции рассказали, что спустя всего шесть часов голову скульптуры Путина спилили и похитили.

В настоящее время Radio4 ведет работу по поиску пропавшей детали монумента. В своем пресс-релизе радиостанция обратилась к слушателям с просьбой поделиться любой информацией, которая поможет выяснить местоположение украденной головы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ПутинКражаДания

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