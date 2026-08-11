В Дании скульптуру Путина испортили спустя несколько часов после установки

Скульптура президента России Владимира Путина, установленная в парке датского города Орхус, была испорчена неизвестными всего через несколько часов после монтажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TV2.

Бюст появился в городе в рамках необычной рекламной акции местной радиостанции Radio4, которая решила таким образом прорекламировать свой подкаст о влиятельных людях. Помимо российского лидера, станция заказала почти двухметровые скульптуры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главы датского правительства Метте Фредериксен, миллиардера Илона Маска и телезвезды Ким Кардашьян.