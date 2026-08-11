Wildberries продлила меры поддержки продавцов до 2027 года
Объединенная компания Wildberries и Rus (РВБ) продлила действующие меры поддержки для продавцов, работающих по модели FBS, до 31 января 2027 года. Как пишут «Ведомости», эта схема подразумевает продажу и отправку товаров непосредственно со склада самого предпринимателя.
В компании зафиксировали сохранение целого ряда льготных условий для бизнеса. В их число вошли сниженная комиссия за быструю отгрузку, увеличенный срок автоматической отмены заказов, льготная обработка в пунктах выдачи и удешевленный автовозврат. Также селлеры продолжат бесплатно пользоваться конструктором тарифов с опцией выходных дней для собственных складов.
Представители РВБ подчеркнули, что за последнее время модель FBS была существенно доработана и стала гораздо более гибкой. Благодаря этому интерес предпринимателей к данному формату работы вырос более чем в десять раз, а затраты на выполнение заказов в зависимости от категории товаров сократились до 22%.
В конце прошлой недели Wildberries анонсировал запуск новой программы по созданию партнерских хабов для обработки и хранения продукции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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