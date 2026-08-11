Минпромторг назвал причины для повышения пошлин на шины из Китая

Минпромторг подтвердил возможность повышения пошлин на легковые и легкие грузовые шины, импортируемые в Россию. Решение может быть принято по итогам расследования Евразийской экономической комиссии, сообщили Autonews.ru в ведомстве.

В министерстве уточнили, что сейчас проводится проверка целесообразности введения специальных защитных мер. Если будет подтверждено негативное влияние возросшего импорта на отрасль, ввозные пошлины на иностранную продукцию будут увеличены.