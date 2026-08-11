Минпромторг назвал причины для повышения пошлин на шины из Китая
Минпромторг подтвердил возможность повышения пошлин на легковые и легкие грузовые шины, импортируемые в Россию. Решение может быть принято по итогам расследования Евразийской экономической комиссии, сообщили Autonews.ru в ведомстве.
В министерстве уточнили, что сейчас проводится проверка целесообразности введения специальных защитных мер. Если будет подтверждено негативное влияние возросшего импорта на отрасль, ввозные пошлины на иностранную продукцию будут увеличены.
За последние пять лет в Минпромторге фиксируют устойчивый рост поставок шин, преимущественно из Китая. В ведомстве предупредили, что это создает серьезные экономические риски: снижает загрузку отечественных заводов, сокращает налоговые отчисления и занятость, а также ухудшает положение смежных предприятий химической промышленности.
Среди основных причин сложившейся ситуации чиновники выделили временный дефицит 2022–2023 годов, который быстро заполнили доступные товары из КНР. Дополнительное давление на рынок оказывают рост доли китайских автомобилей, которые комплектуются собственными шинами, и общее снижение спроса на российском авторынке.
Глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН ранее рассказал, что китайские производители запчастей, шин и автомобилей в целом с годами улучшают качество выпускаемой продукции.
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