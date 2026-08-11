Экс-главу продуправления Минобороны обвинили в хищении 700 млн рублей
Бывшего начальника продовольственного управления Министерства обороны России полковника Виктора Таразевича обвинили в хищении при исполнении госконтрактов на поставку мясных консервов. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, ущерб от противоправных действий составил 700 миллионов рублей.
Таразевич был арестован судом в июле текущего года. Фигурантами расследования, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), стали еще четыре человека. Среди них — генеральный директор компании «Нармяспром» Дмитрий Вислобоков, руководитель ООО «МПК "Селятино"» Александр Барышков, технолог предприятия Зоя Грищук и бизнесмен Дмитрий Мизгир.
Продовольственное управление Департамента ресурсного обеспечения Минобороны отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии. Еще в феврале 2025 года Таразевич в ведомственном журнале рассказывал о создании нового индивидуального рациона питания бойцов, калорийность и упаковку которого пришлось модернизировать под требования спецоперации.
Ранее был задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО предприниматель Дмитрий Мизгир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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