Экс-главу продуправления Минобороны обвинили в хищении 700 млн рублей

Бывшего начальника продовольственного управления Министерства обороны России полковника Виктора Таразевича обвинили в хищении при исполнении госконтрактов на поставку мясных консервов. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, ущерб от противоправных действий составил 700 миллионов рублей.

Таразевич был арестован судом в июле текущего года. Фигурантами расследования, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), стали еще четыре человека. Среди них — генеральный директор компании «Нармяспром» Дмитрий Вислобоков, руководитель ООО «МПК "Селятино"» Александр Барышков, технолог предприятия Зоя Грищук и бизнесмен Дмитрий Мизгир.

Ущерб при поставках некачественных консервов для МО достигает миллиарда рублей

Продовольственное управление Департамента ресурсного обеспечения Минобороны отвечает за организацию питания военнослужащих российской армии. Еще в феврале 2025 года Таразевич в ведомственном журнале рассказывал о создании нового индивидуального рациона питания бойцов, калорийность и упаковку которого пришлось модернизировать под требования спецоперации.

Ранее был задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО предприниматель Дмитрий Мизгир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ХищениеМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры