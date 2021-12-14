Союз пассажиров: Беспилотные автомобили появятся в России не раньше 2035 года

Кирилл Янков отметил, что эксплуатация беспилотных автомобилей может начаться только после решения правового вопроса. 

Беспилотные автомобили вызывают ряд правовых и психологических вопросов, которые предстоит решить, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в пресс-центре НСН.

«В транспортной стратегии есть классификация беспилотных транспортных средства - там пять видов, и для автомобильного транспорта, и для водного транспорта, и для железнодорожного транспорта. Из пяти видов беспилотностей полностью беспилотны только самый верхний уровень. Поэтому вопрос сложный. Я не думаю, что к 2035 году мы все будем ездить на беспилотных автомобилях. Тут же основная проблема не технологическая, технологические проблемы решены. Основные проблемы - правовые и психологические. Кто будет отвечать за то, за что сейчас отвечает водитель, это кардинальный вопрос. Если беспилотный автомобиль устроил аварию, собственник скажет, что нужно спрашивать с производителя. Плюс далеко не каждый пассажир сядет в автомобиль, в котором из персонала нет никого вообще», - объяснил Янков.

Транспортная отрасль постепенно переходит на цифровой документооборот, процесс должен завершиться к 2024 году, заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков в пресс-центре НСН ранее.

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