Минтранс: Беспилотные автомобили снизят число погибших в ДТП

Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит снизить число погибших в авариях на 8% к 2030 году. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов в беседе с РИА Новости.

«При этом использование, в частности, автономных грузовиков на 15% снизит себестоимость и на 25% повысит скорость перевозки грузов», — отметил замминистра.

По словам Богданова, эффекты заложены в разработанную Минтрансом стратегию цифровой трансформации.

Кроме того, в течение месяца ведомство, бизнес-сообщество, грузоперевозчики и разработчики подготовят совместную дорожную карту, чтобы обеспечить проведение экспериментов по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» не позже 2022 года. Их полноценное коммерческое внедрение планируется до 2024 года.

