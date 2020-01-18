Крещение: очиститься и не заболеть
О традициях встречи православного праздника Крещения Господня в эфире НСН рассказали священнослужители и врачи.
Более 15,6 тыс. спaсaтелей МЧС России будут обеспечивaть безопaсность в местaх трaдиционных крещенских купaний по всей стрaне. Об этом сообщaет Интерфaкс со ссылкой нa пресс-службу МЧС.
Спасатели, сотрудники полиции, медрaботники, предстaвители местных aдминистрaций и волонтёры будут дежурить нa оборудовaнных 3,9 тыс. мест крещенских купaний, отмечает RT.
О том, как правильно встречать праздник Крещения и является ли истинно христианской традиция окунания в холодную воду, НСН спросила у протоиерея Всеволода Чаплина.
«Сейчас гипертрофированное внимание к этой традиции, по большому счету возникшей в советское время, уходит в прошлое. Все больше священников говорят, что купание в проруби - не самое главное на праздник Крещения. Главное в это праздники – это исповедь, Причастие, Божественная литургия, и конечно, Великое освящение воды, которое совершается в храме. Эту воду пьют, ею окропляют жилище, умываются. А вот купание – это вещь совершенно необязательная, с основными богослужениями никак не связанная», - высказал свое мнение клирик Русской Православной церкви.
Эту мысль продолжил на пресс-конференции НСН иеромонах Димитрий Першин.
«Церковь призывает нас стать людьми хотя бы на этот день, чтобы мы втянулись, научились и продолжили такое правильно общение - общение с любовь друг к другу. Очень важно в этот день прийти в храм. Там происходит чин Великого освящения воды. И если мы примирились, участвовали в литургии, причастились, то тогда уже вершина этой радости, если нет никаких медицинских недомоганий, - купание в проруби. Но ни капли алкоголя, иначе это все моржевание – путь на больничную койку», - предупредил представитель РПЦ.
При проблемах со здоровьем при купании на Крещение возможно обострение имеющихся заболеваний. Об этом на пресс-конференции НСН заявил врач скорой помощи Михаил Коневский.
«Верующим, которые имеют хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, дыхательные, нужно быть осторожными. Возможны спазмы и другие осложнения. Кроме того практикуется такое, что после ныряния нужно выпить тарелку горячего жирного супа. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта могут быть обострения. И, конечно, злоупотребляют горячительными напитками. Можно выпить 50 грамм, не более. Только чтобы согреться. Но у нас же пьют, пока дно не увидят», - посетовал медик.
Напомним, в Москве оборудуют 46 площадок для крещенских купаний. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах. Окунуться в прорубь жители столицы смогут с 18.00 18 января.
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