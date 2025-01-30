«Глубокая яма»: Россиян предупредили о риске микрозаймов на фоне ставки ЦБ

Микрозаймы не являются выходом из ситуации с высокой ключевой ставкой Центробанка и несут больший риск – ставка у микрофинансовых организаций (МФО) намного больше, что погружает человека в глубокую долговую яму, заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от МФО – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро», которую привел РБК. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка. Крылов перечислил минусы микрозаймов.