«Глубокая яма»: Россиян предупредили о риске микрозаймов на фоне ставки ЦБ

Взыскание долгов в частном порядке необходимо запретить и переложить его на Федеральную службу судебных приставов, отметил в эфире НСН Сергей Крылов. 

Микрозаймы не являются выходом из ситуации с высокой ключевой ставкой Центробанка и несут больший риск – ставка у микрофинансовых организаций (МФО) намного больше, что погружает человека в глубокую долговую яму, заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от МФО – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро», которую привел РБК. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка. Крылов перечислил минусы микрозаймов.

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«Отчасти это, действительно, больший риск, потому что все-таки банковские службы взыскания в случае несвоевременного возврата действуют более цивилизованно, чем, к сожалению, микрофинансовые организации. Плюс и ставка у них намного больше, что погружает человека в большую, глубокую долговую яму», - сказал Крылов.

Он отметил, что взыскание долгов в частном порядке необходимо запретить и переложить его на Федеральную службу судебных приставов.

«Если мы говорим про стадию, когда заемщик попал ситуацию с долгами, то здесь, конечно, нужно очень жесткое регулирование. И я уже много раз говорил о том, что если правительство все-таки хочет этот вопрос урегулировать и защитить своих граждан, то надо запрещать взыскание в частном порядке и все переводить на государственные службы. Речь идет про Федеральную службу судебных приставов. Пусть этот орган занимается взысканием, а не частные лица и коллекторы», - добавил собеседник агентства.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН заявил, что необходимо доработать действующее законодательство, ограничив максимальную сумму кредита, выдаваемую по дистанционной заявке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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