Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей
Президент России на совещании с правительством заявил о необходимости продления режима работы ясельных групп и детских садов до 20:00.
По его мнению, такая мера позволит женщинам после рождения ребенка быстрее возвращаться к профессиональной деятельности и сохранять квалификацию.
Глава государства отметил, что доступность и более длительное пребывание детей в дошкольных учреждениях может стать ключевым фактором поддержки матерей, совмещающих семью и работу.
В ответ вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство намерено проработать этот вопрос совместно с главами регионов, передает «Радиоточка НСН».
