Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей

Глава государства отметил, что доступность и более длительное пребывание детей в дошкольных учреждениях может стать ключевым фактором поддержки матерей, совмещающих семью и работу.

В ответ вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство намерено проработать этот вопрос совместно с главами регионов, передает «Радиоточка НСН».

