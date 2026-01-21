Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей

Президент России на совещании с правительством заявил о необходимости продления режима работы ясельных групп и детских садов до 20:00.

По его мнению, такая мера позволит женщинам после рождения ребенка быстрее возвращаться к профессиональной деятельности и сохранять квалификацию.

СМИ: Работу детсадов продлят до 20 часов

Глава государства отметил, что доступность и более длительное пребывание детей в дошкольных учреждениях может стать ключевым фактором поддержки матерей, совмещающих семью и работу.

В ответ вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство намерено проработать этот вопрос совместно с главами регионов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Детский СадРодителиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры