Кравцов: Массово внедрять единые школьные учебники начнут с 2028 года

Массовое внедрение единых школьных учебников планируют начать в России с 2028 года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе прямой линии на форуме классных руководителей.

Как отметил глава Минпросвещения, со следующего года в стране запланирован поэтапный переход на государственные учебники. Так, с 2027 года ожидается представление таких пособий по естественно-научным предметам, русскому языку, литературе.

«Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года», - указал Кравцов.

Ранее министр сообщал, что единые учебники по всем школьным предметам будут подготовлены в течение нескольких лет, напоминает «Свободная пресса».

