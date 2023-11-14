Кравцов: Четыре новых словаря разработают к концу 2024 года

Он отметил, что идет подготовка четырех словарей. Так, среди них будут как толковые словари, так и словари иностранных слов. По словам Кравцова, в 2025 году эти словари будут внесены на рассмотрение комиссии русского языка, а это «очень важный шаг для укрепления русского языка».

Ранее Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля «Семья – основа общества и государства» в рамках школьного предмета «Обществознание», передает «Радиоточка НСН».

