Минпросвещения одобрило идею создать модуль о семье в программе обществознания

Также российский учебник по обществознанию пополнится разделом для изучения финансовой грамотности, заявил ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, этот раздел школьникам предстоит изучать на протяжении всего курса, то есть, не один год. Он отметил, что новый образец учебника уже разрабатывается.

Ранее партия «Справедливая Россия - За правду» предложила ввести в школах предмет «Важные дела». По словам лидера политорганизации Сергея Миронова, на этих уроках школьников могли бы обучать делать «многие полезные вещи» для участвующих в спецоперации бойцов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

