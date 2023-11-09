Минпросвещения одобрило идею создать модуль о семье в программе обществознания
Министерство просвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой о создании модуля «Семья – основа общества и государства» в рамках школьного предмета "Обществознание", передает РИА Новости.
Планируется, что модуль будет изучаться в 11 классе и раскроет социальную роль семьи, семейное право, а также этику и психологию семейной жизни.
Также российский учебник по обществознанию пополнится разделом для изучения финансовой грамотности, заявил ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, этот раздел школьникам предстоит изучать на протяжении всего курса, то есть, не один год. Он отметил, что новый образец учебника уже разрабатывается.
Ранее партия «Справедливая Россия - За правду» предложила ввести в школах предмет «Важные дела». По словам лидера политорганизации Сергея Миронова, на этих уроках школьников могли бы обучать делать «многие полезные вещи» для участвующих в спецоперации бойцов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru