Минпросвещения предложило новые правила получения серебряных медалей в школах

Серебряные медали предлагается давать тем, кто по результатам ЕГЭ наберет не менее 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету.

Предложение министерства размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Минпросвещения предложили создать программу поддержки победителей Олимпиад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

