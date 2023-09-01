Минпросвещения предложило новые правила получения серебряных медалей в школах

Новые правила вручения выпускникам школ серебряных медалей разработали в Минпросвещения России, сообщает РИА Новости.

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Серебряные медали предлагается давать тем, кто по результатам ЕГЭ наберет не менее 60 баллов по русскому языку и еще одному предмету.

Предложение министерства размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Минпросвещения предложили создать программу поддержки победителей Олимпиад, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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