Журова предложила школам озадачиться вопросом единой спортивной формы
Если ребенок на соревнованиях носит форму с эмблемой своей школы или в цветах российского флага, то он чувствует свою принадлежность к команде, заявила НСН Светлана Журова.
Если разрешить школам в индивидуальном порядке разработать спортивную форму для своих учеников, то это подарит детям чувство единения, сказала НСН депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Большинство россиян высказались против введения единой спортивной формы в школах на уроках физкультуры, следует из результатов опроса SuperJob. Так, против выступили 55%, каждый шестой затруднился с ответом, а поддержали 28%. Противники единой спортивной формы считают, что спортивная одежда должна подбираться индивидуально для каждого ребенка. Журова раскрыла плюсы единой спортивной формы.
«Я не думаю, что будет единая спортивная форма для всех школ, просто предложат примерный вариант. А чем плохо, когда у каждой школы своя единая отличительная униформа? Например, ученики приезжают на соревнования в форме с эмблемой школы. Тут могут быть и какие-то патриотичные вещи, связанные с нашим флагом, или какое-то брендирование в виде эмблемы школьного клуба. Очень многие школы имеют свои спортивные клубы. Ученик чувствует принадлежность к команде, к школе. Мы же, спортсмены, всегда носим форму. Это сопричастность и патриотизм. Это еще и развитие нашего производства, легкой промышленности. Но людям же это не разъясняют, им просто говорят, что все будут выглядеть одинаково. А дети переживают из-за того, что эта форма будет плохо на них смотреться. Конечно, здесь должна быть вариативность», - отметила собеседница НСН.
Говоря о качестве спортивной формы, Журова отметила, что форма должна быть изготовлена из дышащих материалов.
«Кстати, дышащая синтетика - это нормально. Сегодня технологии позволяют. Обувь должна быть тоже удобная. С этим будет сложно, так как у нас не так много компаний, которые могут производить обувь. Опять же, я знаю много школ, где запрещена белая или черная подошва, чтобы не портить пол в спортивном зале. Никто же не возмущается. Одежда должна быть удобной. Например, двигаться в каком-то худи очень тяжело, а вот для занятий на воздухе - другое дело», - подытожила она.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал в пресс-центре НСН, что школьная форма вводится прежде всего для здоровья детей, чтобы они не носили синтетику, а только натуральные ткани.
