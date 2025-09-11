Трамп посмертно наградит Кирка медалью Свободы
Консервативный активист Чарли Кирк будет посмертно награждён Президентской медалью Свободы. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Президентская медаль Свободы была учреждена президентом Гарри Трумэном в 1945 году и является высшей гражданской наградой США. Изначально ею награждались лица, отличившихся в ходе боевых действий.
С 1963 года, по решению президента Джон Кеннеди, её стали присуждать за «выдающийся вклад в обеспечение безопасности или национальных интересов США».
По словам Трампа, дата церемонии награждения Кирка будет объявлена позднее, сообщает RT.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил «Радиоточке НСН», что убийство Кирка стало следствием радикализации в США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минторга США назвал условие для заключения сделки с Индией
- Опытный «путиновед»: Чему Трамп хочет поучиться у Лукашенко
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы таможни
- Россиянам рассказали, почему оплату лекарств не включают в пакеты по ДМС
- В Минтрансе опровергли новые правила надзора за автобусными перевозками
- Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из отрывшегося аэропорта Краснодара
- Трамп посмертно наградит Кирка медалью Свободы
- «И тут заходит Тарантино»: Режиссер Нина Чусова о театральных сюрпризах, кино и рок-музыке
- В Госдуме не увидели причин сохранять высокую ключевую ставку
- Врачи и учителя не верят в передачу своих обязанностей ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru