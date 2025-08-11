«Я бы в таком не пошла»: Мизулина раскритиковала новую школьную форму

На встрече со школьниками и студентами в Перми она указала, что это образцы комплектов одежды из Тверской области, которые несколько лет назад бесплатно выдавали многодетным семьям.

«Вот этот женский бордовый камзол очень напугал. Я бы в таком не пошла в свои 14 лет. Меня бы пинком никто из дома не выгнал», - подчеркнула Мизулина.

Она добавила, что при обсуждении школьной формы необходимо «учитывать мнение молодёжи, а также вопрос цены и качества».

Ранее в Минпросвещении заявили, что вводить в РФ единую школьную форму не планируется, сообщает RT.

