«Я бы в таком не пошла»: Мизулина раскритиковала новую школьную форму
Появившиеся в СМИ «страшные картинки» новой школьной формы являются «немного дезинформацией». Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ
На встрече со школьниками и студентами в Перми она указала, что это образцы комплектов одежды из Тверской области, которые несколько лет назад бесплатно выдавали многодетным семьям.
«Вот этот женский бордовый камзол очень напугал. Я бы в таком не пошла в свои 14 лет. Меня бы пинком никто из дома не выгнал», - подчеркнула Мизулина.
Она добавила, что при обсуждении школьной формы необходимо «учитывать мнение молодёжи, а также вопрос цены и качества».
Ранее в Минпросвещении заявили, что вводить в РФ единую школьную форму не планируется, сообщает RT.
