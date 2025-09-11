Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы таможни

В своём Telegram-канале ведомство указало, что речь идёт о рассылке документов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО), а также внесения обеспечительных таможенных платежей.

«Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников», - указали в ФТС, прикрепив к сообщению фотографию с примером такой рассылки.

Также таможенники рекомендовали гражданам ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении МПО и экспресс-грузов, а в случае возникновения вопросов обращаться на горячую линию ведомства.

Ранее в МВД РФ заявили, что злоумышленники в России начали использовать имитирующие российскую платежную систему Mir Pay приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».