Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы таможни
Мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему с рассылкой якобы от имени таможни. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
В своём Telegram-канале ведомство указало, что речь идёт о рассылке документов с требованиями повторного декларирования международных почтовых отправлений (МПО), а также внесения обеспечительных таможенных платежей.
«Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников», - указали в ФТС, прикрепив к сообщению фотографию с примером такой рассылки.
Также таможенники рекомендовали гражданам ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении МПО и экспресс-грузов, а в случае возникновения вопросов обращаться на горячую линию ведомства.
Ранее в МВД РФ заявили, что злоумышленники в России начали использовать имитирующие российскую платежную систему Mir Pay приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Бали ввели ЧП после сильных ливней
- Трое мирных жителей были ранены в Белгородской области при атаках дронов ВСУ
- Глава Минторга США назвал условие для заключения сделки с Индией
- Опытный «путиновед»: Чему Трамп хочет поучиться у Лукашенко
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы таможни
- Россиянам рассказали, почему оплату лекарств не включают в пакеты по ДМС
- В Минтрансе опровергли новые правила надзора за автобусными перевозками
- Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из отрывшегося аэропорта Краснодара
- Трамп посмертно наградит Кирка медалью Свободы
- «И тут заходит Тарантино»: Режиссер Нина Чусова о театральных сюрпризах, кино и рок-музыке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru