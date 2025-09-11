Трое мирных жителей были ранены в Белгородской области при атаках дронов ВСУ

По его словам, один из инцидентов произошёл в посёлке Комсомольский Белгородского района, где в результате удара дрона ВСУ были ранены мужчина и 18-летняя девушка.

Он отметил, что ещё один украинский дрон сдетонировал в посёлке Красная Яруга, ранения получила женщина.

«Пострадавших бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, чтов поселке Борисовка в результате взрыва беспилотника смертельные ранения получил 19-летний молодой человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».