Трое мирных жителей были ранены в Белгородской области при атаках дронов ВСУ
Трое мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак украинских дронов. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из инцидентов произошёл в посёлке Комсомольский Белгородского района, где в результате удара дрона ВСУ были ранены мужчина и 18-летняя девушка.
Он отметил, что ещё один украинский дрон сдетонировал в посёлке Красная Яруга, ранения получила женщина.
«Пострадавших бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, чтов поселке Борисовка в результате взрыва беспилотника смертельные ранения получил 19-летний молодой человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое мирных жителей были ранены в Белгородской области при атаках дронов ВСУ
- Глава Минторга США назвал условие для заключения сделки с Индией
- Опытный «путиновед»: Чему Трамп хочет поучиться у Лукашенко
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы таможни
- Россиянам рассказали, почему оплату лекарств не включают в пакеты по ДМС
- В Минтрансе опровергли новые правила надзора за автобусными перевозками
- Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из отрывшегося аэропорта Краснодара
- Трамп посмертно наградит Кирка медалью Свободы
- «И тут заходит Тарантино»: Режиссер Нина Чусова о театральных сюрпризах, кино и рок-музыке
- В Госдуме не увидели причин сохранять высокую ключевую ставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru