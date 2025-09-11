Глава Минторга США назвал условие для заключения сделки с Индией
Торговая сделка между США и Индией возможна, но для этого Нью-Дели следует выполнить одно условие. Об этом в интервью CNBC заявил глава американского Минторга Говард Латник.
По его словам, это произойдёт после отказа индийских властей от нефти из России. Именно поэтому от сделки отказался глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает RT.
«Думаю, с Индией мы разберёмся, как только они перестанут покупать российскую нефть», - сказал Латник, добавив, что США ждёт крупная сделка с Тайванем и, вероятно, со Швейцарией.
Ранее Трамп заявил, что Индия предложила «до нуля» снизить пошлины в отношении товаров из США, однако «уже слишком поздно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
