Глава Минторга США назвал условие для заключения сделки с Индией

По его словам, это произойдёт после отказа индийских властей от нефти из России. Именно поэтому от сделки отказался глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает RT.

«Думаю, с Индией мы разберёмся, как только они перестанут покупать российскую нефть», - сказал Латник, добавив, что США ждёт крупная сделка с Тайванем и, вероятно, со Швейцарией.

Ранее Трамп заявил, что Индия предложила «до нуля» снизить пошлины в отношении товаров из США, однако «уже слишком поздно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

