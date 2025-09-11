Президент Белоруссии Александр Лукашенко может научить американского лидера Дональда Трампа переговорам с Россией, так как является главным «путиноведом», рассказал белорусский политолог Денис Мельянцов в разговоре с НСН.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителем лидера США Дональда Трампа Джо Коулом в Минске. Перед этим были освобождены 52 заключенных из белорусских тюрем, включая иностранцев, а после переговоров американцы сняли часть санкций с авиакомпании «Белавиа». По итогам встречи представитель республиканца даже подарил белорусскому лидеру запонки с изображением Белого дома. Политолог Мельянцов уверен, что это только начало перед настоящими обсуждениями.