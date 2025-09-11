Опытный «путиновед»: Чему Трамп хочет поучиться у Лукашенко
Переговоры американских представителей с Александром Лукашенко имеют скрытый подтекст, заявил НСН Денис Мельянцов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может научить американского лидера Дональда Трампа переговорам с Россией, так как является главным «путиноведом», рассказал белорусский политолог Денис Мельянцов в разговоре с НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителем лидера США Дональда Трампа Джо Коулом в Минске. Перед этим были освобождены 52 заключенных из белорусских тюрем, включая иностранцев, а после переговоров американцы сняли часть санкций с авиакомпании «Белавиа». По итогам встречи представитель республиканца даже подарил белорусскому лидеру запонки с изображением Белого дома. Политолог Мельянцов уверен, что это только начало перед настоящими обсуждениями.
«Нужно понимать, что освобождение 52 заключенных — это не часть сделки, а такой жест доброй воли в ответ на приезд делегации из США. Это такой подарок гостям, потому что Запад считает политзаключенными порядка 1100-1200 человек. Ему нужна именно такая сделка. Дальше будут встречи по поводу установления дипломатических отношений, поскольку в Белоруссии фактически не функционирует американское посольство. Еще в повестке дня отмена экономических и банковских санкций. К тому же, есть и скрытый интерес Трампа — ему интересен персональный опыт Лукашенко для переговоров с Россией. Все потому, что Лукашенко — самый главный и опытный "кремленолог" и "путиновед"», — указал он.
Эксперт добавил, что все переговоры с США Белоруссия ведет, консультируясь с Россией.
«Все переговоры согласованы до буквы с Москвой. Есть какие-то сугубо двусторонние вопросы, но все, что входит в сферу интересов России, обсуждается с Москвой. Здесь присутствует координация, поскольку во многих отношениях Белоруссия зависит от России. Например, в вопросах внешней торговли, безопасности, поэтому ничего, что противоречило бы российским интересам, принято не будет», — подчеркнул он.
Ранее беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец признался НСН, что организовал переговоры Трампа и Лукашенко.
