Краснодарская чиновница устроила разнос медикам за нежелание шить себе бахилы

Заместитель главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко возмутилась отсутствием у медиков бахил и их нежелание шить их самим на фоне пандемии коронавируса. Выволочку Игнатенко устроила врачам региональных больниц во время онлайн-конференции, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал издания «Подъем».

«В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, или респираторы... Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» — попеняла медикам Игнатенко.

Хозяйственное мыло и горчица против коронавируса

Она даже рассказала, как сделать бахилы самостоятельно — «две тряпочки сшить».

«Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего», - заявила чиновница.

Ранее НСН сообщала, что мэр города Кунгур в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об увольнении после критики со стороны главы региона Дмитрия Махонина, недовольного тем, что чиновник уехал отдыхать в ОАЭ в разгар эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиКраснодарский КрайВрачиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры