Краснодарская чиновница устроила разнос медикам за нежелание шить себе бахилы
Заместитель главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко возмутилась отсутствием у медиков бахил и их нежелание шить их самим на фоне пандемии коронавируса. Выволочку Игнатенко устроила врачам региональных больниц во время онлайн-конференции, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал издания «Подъем».
«В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, или респираторы... Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» — попеняла медикам Игнатенко.
Она даже рассказала, как сделать бахилы самостоятельно — «две тряпочки сшить».
«Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего», - заявила чиновница.
Ранее НСН сообщала, что мэр города Кунгур в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об увольнении после критики со стороны главы региона Дмитрия Махонина, недовольного тем, что чиновник уехал отдыхать в ОАЭ в разгар эпидемии коронавируса.
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