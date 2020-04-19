Краснодарская чиновница устроила разнос медикам за нежелание шить себе бахилы

Заместитель главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко возмутилась отсутствием у медиков бахил и их нежелание шить их самим на фоне пандемии коронавируса. Выволочку Игнатенко устроила врачам региональных больниц во время онлайн-конференции, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал издания «Подъем».

«В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, или респираторы... Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» — попеняла медикам Игнатенко.