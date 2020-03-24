СМИ: Уволился мэр Кунгура, отдохнувший в ОАЭ в период коронавируса

Мэр города Кунгур в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об увольнении после критики со стороны главы региона Дмитрия Махонина, недовольного тем, что чиновник уехал отдыхать в ОАЭ в разгар эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Уральская чиновница отказалась от карантина по возвращении из Китая

Официального подтверждения пока нет. В пресс-службе мэрии Кунгура сказали журналистам, что пока не располагают информацией о якобы поданном Гордеевым заявлении.

По данным Ura.ru, Гордеев вернулся из-за границы в минувшие выходные и хотел выйти на работу 23 марта, но ему не позволили. Утверждается, что глава Кунгура нарушил запрет губернатора на заграничные поездки чиновников в период эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
ТЕГИ:КоронавирусЧиновникиКарантин