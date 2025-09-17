«Краснеть не за что!»: Владелец «Теремка» опроверг нарушения в своем ресторане
Несмотря на хулиганский характер проверки ресторана сети «Теремок» в центре Москвы, разбираться с выложившим ролик Telegram-каналом компания не намерена, сказал НСН Михаил Гончаров.
Заявления о том, что в одном из московских ресторанов сети «Теремок» обнаружены нарушения санитарных норм, — не более, чем хулиганская и безобразная выходка, вся продукция полностью безопасна. Об этом НСН заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.
Кишечную палочку и превышение микроорганизмов в 30 раз обнаружили в блюдах из ресторана «Теремок» на Гоголевском бульваре, сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Также пробы были отобраны в ресторанах «Теремок» в Театральном проезде и на Новослободской улице. Гончаров заявил, что данная информация не соответствует действительности, и назвал проверку безобразной и хулиганской выходкой.
«Никто ничего не обнаружил. Это хулиганская и безобразная выходка канала, который просто накручивает себе просмотры. С этим мы, к сожалению, порой сталкиваемся. Например, раньше к нам приходили подростки с наклеенной бородой и басом заказывали пиво. Выглядели они, естественно, не на 16 лет, потом они отклеивали бороды и угрожали вызовом полиции. Поэтому здесь комментировать нечего. У нас есть отдел качества, есть технологи, есть санитарные врачи, вся сеть находится под ежедневным присмотром. Мы сдаем анализы, смывы и собственную продукцию в независимые лаборатории. Также к нам приходят с проверками сотрудники Роспотребнадзора. К сожалению, такова наша медийная повестка: если появляется какая-то скандальная новость, ее, не разобравшись, начинают тиражировать. В самом видео тычут в нос едой и заставляют есть. Я с удовольствием приду и поем на камеру, и детей своих накормлю», — сказал Гончаров.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что не намерен конфликтовать с выложившим скандальный ролик каналом.
«Повода вызвать полицию, чтобы удалить представителей этого канала, тоже не было, они ничего не нарушали. Достаточно посмотреть видео с их предыдущими проверками, чтобы понять, что произошло: это хулиганские ролики, которые унижают и посетителей, и сотрудников, и саму компанию. К сожалению, они на этом строят свое развитие. Предпринимать мы ничего не намерены, не стоит привлекать к ним лишнее внимание. К сожалению, такие люди есть, Бог им судья. А нам краснеть не за что», — подытожил он.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что российские рестораны сегодня и так работают только при наличии документов и соблюдении санитарных норм, дополнительные меры в отрасли не требуются, а проверки только повышают цены для посетителей.
