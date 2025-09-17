Заявления о том, что в одном из московских ресторанов сети «Теремок» обнаружены нарушения санитарных норм, — не более, чем хулиганская и безобразная выходка, вся продукция полностью безопасна. Об этом НСН заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.

Кишечную палочку и превышение микроорганизмов в 30 раз обнаружили в блюдах из ресторана «Теремок» на Гоголевском бульваре, сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Также пробы были отобраны в ресторанах «Теремок» в Театральном проезде и на Новослободской улице. Гончаров заявил, что данная информация не соответствует действительности, и назвал проверку безобразной и хулиганской выходкой.